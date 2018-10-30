شاهد: العواصف تقذف القوارب إلى الشواطئ في إيطاليا

لقى خمسة أشخاص على الأقل مصرعهم في إيطاليا بسبب رياح عاتية أسقطت الأشجار على الطرق وأمطار غزيرة رفعت منسوب المياه في الأنهار خصوصاً في مدينة فينيسيا العائمة إلى مستويات خطيرة.

وأصدرت الوكالة الوطنية للحماية المدنية تحذيرات من سوء أحوال الطقس مع اجتياح العواصف مناطق كثيرة من البلاد، متسببة في سقوط أمطار غزيرة وهبوب رياح قوية.

ولقي شابان حتفهما في جنوب روما عندما سقطت شجرة على سيارتهما بينما قتل ثالث وأصيب عدة أشخاص آخرين في بلدة تيراسينا القريبة.

كما قتل شاب عمره 21 عاماً عندما سقطت عليه شجرة بينما كان يسير في نابولي. وفي شمال غرب البلاد قرب سافونا، لقيت عجوز مصرعها. بعدما ضربها حطام أطاحت به الرياح من أحد المباني.

وجرى الإبلاغ عن اقتلاع عشرات الأشجار في أنحاء روما، كما أُغلق كثير من المتنزهات. وحثت السلطات المحلية السكان على تأجيل أي سفر غير ضروري.

ومع التوقعات باستمرار الطقس السيء، أعلنت عشرات البلدات والمدن -ومنها روما والبندقية وفيرونا ونابولي- مواصلة تعطيل الدراسة يوماً إضافياً.

ووضعت جميع مناطق شمال ايطاليا تقريباً في حالة تأهب بسبب العواصف العنيفة والرياح التي بلغت سرعتها 100 كلم في الساعة، وتساقط أمطار في بعض المناطق تساوي معدلاتها في عدة أشهر.