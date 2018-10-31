شاهد: حمامةٌ باللون الأحمر على ضريح فرانثيسكو فرانكو واعتقالُ رسّامها
اعتقل رسام إسباني بعد أن رسم حمامة باللون الأحمر على ضريح الجنرال فرانسيسكو فرانكو، في وقت يحتدم فيه الجدل حول إخراج رفات دكتاتور البلاد في القرن العشرين.
وأظهر شريط فيديو انتشر على الشبكة العنكبوتية الرسام إنريلي تينرييرو وهو يرسم على قبر فرانكو، في منطقة فالي دي لوس كايدوس، حمامةً ويكتب "من أجل الحرية" قبل أن يقبض عليه أفراد الأمن.
وأوضح الرسام في بيان أنه يريد أن يدلي ببيان نيابة عن ضحايا فرانكو، ويذكر في هذا السياق أن استخراج رفات الديكتاتور فرانكو، بعد مرور 43 عامًا على وفاته، جاء تلبية لقرار الرئيس التنفيذي للحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيث، الذي يرى أن تمجيد قبر الدكتاتور إهانة لذكرى ضحايا الحرب الأهلية في إسبانيا 1936ـ1939.