شاهد: عملية جراحية لاستئصال ناب فيل

لسنوات ظل فيل في إحدى حدائق العاصمة الجورجية تبيليسي يعاني المشاكل مع نابيه، وخلال الفترة الأخيرة زادت أوجاع الفيل البالغ من العمر 21 سنة على مستوى أحد النابين، فقد تضرر ناباه منذ أن كان دغفلا خلال عملية نقله بين حديقتي حيوانات، فاقتلع الأطباء أحد النابين سنة 2014 أما الناب الآخر فلم يكن مقدورا عليه، بسبب تعقيدات في عملية التخدير، ولكن هذه المرة نجح الأطباء في إيجاد وصفة التبنيج الملائمة التي قللت من مخاطر موت الحيوان، أثناء خضوعه إلى عملية جراحية استغرقت خمس ساعات، وعمل خلالها الأطباء على اقتلاع معظم ما تبقى من ناب الفيل المكسر، وقد استطاع الفيل الوقوف على قدميه من جديد بعيد العملية رغم ترنحه بعض الشيء. والآن قد يحتاج الفيل إلى مدة 18 شهرا حتى يستعيد كامل عافيته، والأرجح أنه سيتمتع براحة أكبر، بعد أن زال عنه الألم.