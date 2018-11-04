الاستثمار في كرة القدم لمواجهة العنف ضدّ المثليين في الملاعب البرازيلية
تقوم بعض المنظمات التي تنشط في مجال حقوق الإنسان والدفاع عن المثليين في البرازيل بتوفير مساحة آمنة لعشاق ومشجعي كرة القدم من المثليين، وذلك من خلال القيام بحملات توعية في الملاعب.
المنظمة قدمت رابطة من 16 عشر فريقا على المستوى الوطني للمشاركة في بطولة رياضية بمدينة ساو باولو. وتبقى كرة القدم الرياضة الأكثر شعبية في البرازيل، وكثيرا ما يتلفظ المشجعون بكلمات نابية بحق المثليين خلال حضورهم وتشجيعهم للمباريات، وهي الظاهرة التي تسعى المنظمة للحدّ منها.