شاكيرا تتبرع بملايين الدولارات وتحث كولومبيا على الاستثمار في التعليم
قالت نجمة موسيقى البوب الكولومبية شاكيرا مبارك، إنه على حكومة بلادها الاستثمار في التعليم من أجل السلام في البلاد، وجاءت كلمة المغنية خلال زيارتها إلى بلادها ضمن جولتها الغنائية العالمية تحت اسم "الدورادو". وخلال الزيارة دشنت شاكيرا مدرستين في قرطاجنة وبرانكيلا بتمويل من مؤسستها الخيرية، التي تأسست سنة 1997 عندما كانت في الثامنة عشر من عمرها. وللمؤسسة اليوم أربعة مدارس في قرطاجنة وبرنكيلا وكويبدو وسوتشا. وتقدر مساهمة شاكيرا في مشاريع انشاء المؤسسات التعليمية بأكثر من 4 مليون دولار. وكانت شاكيرا توجت خمس مرات بجائزة غرامي.