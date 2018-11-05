شاهد: احتفالات مهرجان ديوالي الهندوسي للأضواء بألعاب نارية "صديقة للبيئة"
يقف راجيش تياجي خارج متجره العتيق للألعاب النارية الواقع الحي القديم في دلهي غاضبا بسبب حكم قضائي يسمح له ببيع الألعاب النارية "الصديقة للبيئة" فقط في مهرجان ديوالي الهندوسي للأضواء الأكبر في العاصمة الهندية.
المحكمة العليا في الهند أصدرت قرار بمنع بيع الألعاب النارية غير الصديقة للبيئة مستشهدة في ذلك بأنها تنبعث منها كمية أقل من الدخان والسخام مقارنة بالألعاب النارية العادية. وقالت المحطة إنها تحاول الحد من الضباب في أكبر مدينة ملوثة في العالم.
على الرغم من تسجيل أعلى نسبة تلوث في دلهي الهندية إلا أن المحتفون في المدينة التي يبلغ عدد سكانها 20 مليون نسمة استخدموا الألعاب النارية الصديقة للبيئة وامتزجت أدخنتها مع عوادم السيارات ودخان المصانع والحرائق لتشكل سحب ضبابية كثيفة. واستيقظ سكان المدينة على حرقان في أعينهم وعدم القدرة على التنفس بشكل طبيعي.