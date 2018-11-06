شاهد: سائقو سيارات الإسعاف يغلقون شوارع باريس احتجاجا
تعرض المسافرون في العاصمة الفرنسية باريس للتأخير بشكل كبير لليوم الثاني على التوالي إثر قيام المسعفين بحجب حركة المرور في كلا الاتجاهين في بعض الشوارع، كجزء من الاحتجاج على إصلاح تمويل النقل.
ومن شأن هذا الإصلاح إعطاء المستشفيات الاستقلالية حيال خيار نقل المرضى بسيارات إسعاف.
وقد تم التخطيط للإضراب على المستوى الوطني، مع توقعات بوجود حوالي 2000 مسعف طبي في باريس وحدها.
تظهر هذه اللقطات المسجلة في شارع Peripherique (الذي يحيط بالعاصمة)، مجموعىة كبيرة من سيارات الإسعاف.