شاهد: هكذا يقطع المكسيكيون المسافة للوصول إلى الولايات المتحدة

تنقّل آلاف المهاجرين على طول الطريق السريع بين فيراكروز وبويبلا ومكسيكيو سيتي يوم الاثنين، محاولين ركوب شاحنات، تنقلهم إلى الحدود مع الولايات المتحدة الأمريكية.

شاحنات تقل عشرات المهاجرين، يحاولون دخول الولايات المتحدة، هربا من الحاجة والعوز، وأعمال العنف التي تشهدها مناطقهم.

لورديس راميريز وزوجها جينيسيس، كلاهما يبلغ 19 عاما، ركبا معا شاحنة توقفت لتساعدهم مع غيرهم من المهاجرين، لم تكن هذه خطتهما، لكنهما آثرا الهرب، بعد مقتل شقيق راميريز، في نزاع بين عصابات، آملين بمستقبل مشرق، علهما يساعدان أهلهم في هندوراس.

ومع اقتراب الانتخابات النصفية للكونغرس في الولايات المتحدة، حاول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استغلال هذه القوافل، وصورها على أنها تهديد كبير لأمريكا، رغم أنها حالات استمرت منذ سنوات، ولم يركز عليها أحد، إلا أن ترامب صعد المشكلة، وقرر نشر الجيش على الحدود.