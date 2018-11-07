عمل تذكاري من 72 ألف دمية لتخليد ضحايا الحرب العالمية الأولى
مع اقتراب ذكرى نهاية الحرب العالمية الأولى، أُزيح الستار، في حديقة الملكة إليزابيث الأولمبية بلندن، عن عمل تذكاري فريد من تصميم الفنان روب هيرد لتخليد ذكرى ضحايا الحرب. وقال النحات إن العمل استغرق منه نحو خمس سنوات لتصميم دمى قماشية صغيرة ترمز إلى كل جندي بريطاني قُتل في معركة السوم التي جرت بين القوات الألمانية وقوات الحلفاء في العام 1916. ويقدر عدد جنود بريطانيا ودول الكومنولث الذين قضوا في معركة السوم، دون أن يتم استرداد رفاتهم، بأكثر من 72 ألف جندي سقطوا خلال المعركة التي دارت على الأراضي الفرنسية.