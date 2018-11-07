سريلانكا تحتفل بعيد الأنوار (ديوالي) في ظل أزمة سياسية
احتفل السيخ والهندوس في سريلانكا بعيد الأنوار أو ما يعرف بعيد الديوالي. في هذه المناسبة يتبادل الناس الهدايا فيما بينهم، ويشعلون الألعاب النارية، وتستمر الاحتفالات خمسة أيام. وتأتي الاحتفالات على وقع أزمة سياسية تعيشها البلاد، حيث عزل الرئيس ماثريابالا رانيل ويكريميسنغي ليعين مكانه رجاباكسي، وهو ما يرفضه البرلمان، وهذه ما أدخل البلاد في أزمة سياسية، إذ تعارض أقلية التاميل تعيين راجاباكسي، الذي تشوب فترة حكمه السابقة شبهات انتهاكات لحقوق الانسان والاختفاء القسري واضطهاد التاميل.