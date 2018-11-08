شاهد: طائرة شحن تخرج من مدرجها في كندا وتكاد تصل إلى طريق عام
خرجت طائرة شحن عملاقة من نوع بوينغ 747 من المدرج المخصص لها، عند الهبوط في مطار ستانفيلد الكندي أمس الأربعاء، لتتوقف على بعد بضعة أمتار من سياج قريب من الطريق العام.
وكانت الطائرة قادمة من شيكاغو، وخرجت من المدرج مجبرة إدارة المطار على تفعيل تدخل فريق الطوارئ. وقد تسبب الحادث في تأجيل عدد من الرحلات، وتمت دعوة المسافرين إلى الاطلاع على مواعيد رحلاتهم قبل التوجه إلى المطار. وقد نقل أربعة أفراد من طاقم الطائرة إلى المستشفى لتلقي العلاج جراء إصابتهم بجروح خفيفة. من جانبها فتحت الهيئة الكندية لسلامة النقل تحقيقا لمعرفة أسباب الحادث.