شاهد: الشوكولاتة من متعة التذوق إلى تصميم الفساتين
شهدت فعاليات صالون الشكولاتة الذي احتضنته العاصمة اللبنانية بيروت تقديم مهرجان أزياء من نوع خاص. أكثر من 70 في المائة من الأزياء التي صممت وقدمت بالمناسبة مصنوع من مادة الشكولاتة والحلوى بمختلف أنواعها وألوانها.
واستوحى المصممون تصاميم فساتينهم من كرنفالات عالمية على غرار كرنفال مدينة البندقية في إيطاليا وكرنفال السامبا في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية. واستمتع الحضور بأزياء مميزة وغريبة نوعا ما جمعت بين الإبداع الفني وعشق تذوق الشكولاتة.
وشارك في التظاهرة مجموعة من المصممين المختصين في عالم الأزياء إلى جانب طهاة مختصين في مجال صناعة الشوكولاتة.