الموسيقى لأجل استعادة الروح البريطانية المتضامنة زمن الحرب

مع اقتراب الذكرى المئوية الأولى لنهاية الحرب العالمية الأولى، أنشدت مجموعة "دي داي دارلينغ" على وقع الموسيقى لاستعادة الروح البريطانية المتضامنة زمن الحرب. وتأمل الفرقة التي تأسست سنة 2008 في أن تلهم استعادة روح الوئام القديمة الشباب، وتبقي على إحيائها لديهم مثلما كانت زمن الحرب، من قبيل تحمل مصاعب الحياة، ومساعدة الناس لبعضهم البعض، وتحمل الشدائد. وقد ارتدت عناصر المجموعة لباس سلاح الجو الملكي البريطاني. وتعكف المجموعة اليوم على التكيف مع الشهرة الجديدة بعد مشاركة عناصرها في برنامج"مواهب بريطانيا"، وإصدارهم بعد ذلك الألبوم الأول تحت عنوان :"سأتذكركم". ويصادف يوم 11 من تشرين الأول/نوفمبر مرور مائة عام على نهاية الحرب العالمية الأولى (1914-1918).