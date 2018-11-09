شاهد: أفضل لقطات الأسبوع في فقرة "لا تعليق" الأسبوعية
يورونيوز تقدم لكما عرضا سريعا لأكثر لقطات الأسبوع إثارة ابتداء من المكسيك مرورا بالولايات المتحدة وصولا إلى لبنان.
المكسيك
لم يتوان المكسيكيون عن حمل تابوت فارغ والتجول به يوم الخميس الماضي بالعاصمة ميكسيكو سيتي، لاستكمال طقوس الاحتفال بيوم الموتى.
ففي محطة بيريفيريكو شوهد مجموعة من الأشخاص يحملون تابوتاً على أكتافهم، وهو تقليد يتمسك به المكسيكيون، ولا يفوتون فرصة الاحتفال به.
الانتخابات النصفية الأمريكية
بعد أسابيع من الحملات المشحونة لدعم المرشحين في الانتخابات النصفية الأمريكية، حان الوقت للاسترخاء بالنسبة للبعض بانتظار صدور النتائج النهائية. في جورجيا، حيث كانت الديمقراطية ستيسي أبرامز تسعى أن تصبح أول امرأة أميركية من أصل أفريقي تحصل على منصب حاكم، قدمت فرقة من الراقصين الشباب عرضا حيويا من أجل تسلية الحشود التي كانت تنتظر بشوق صدور نتائج أبرامز. الأمر نفسه في ولاية فرجينيا الغربية حيث احتفل مؤيدو السناتور الديمقراطي جو مانشين بفوزه بحفل راقص قلّدوا فيه حركات راقص كان يؤدي استعراضا على خشبة المسرح.
عرض أزياء بالشوكولاتة في لبنان
شهدت فعاليات صالون الشكولاتة الذي احتضنته العاصمة اللبنانية بيروت تقديم مهرجان أزياء من نوع خاص. أكثر من 70 في المائة من الأزياء التي صممت وقدمت في هذا الحدث، مصنوعةٌ من مادة الشكولاتة والحلوى بمختلف أنواعها وألوانها.
واستوحى المصممون تصاميم فساتينهم من كرنفالات عالمية على غرار كرنفال مدينة البندقية في إيطاليا وكرنفال السامبا في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية. واستمتع الحضور بأزياء مميزة وغريبة نوعا ما جمعت بين الإبداع الفني وعشق تذوق الشكولاتة.
وشارك في التظاهرة مجموعة من المصممين المختصين في عالم الأزياء إلى جانب طهاة مختصين في مجال صناعة الشوكولاتة.