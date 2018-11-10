شاهد: حريق بأحد المراكز التجارية في مدينة سان بطرسبورغ ولا خسائر في الأرواح
شبت النيران السبت في محل لينتا للمواد الغذائية بأحد المراكز التجارية في مدينة سانت بطرسبورغ الروسية ما أدى إلى انهيار سقف المحل لكن لحسن الحظ لم تسجل أي إصابات بشرية بحسب ما نقلته وسائل إعلام روسية.
وقد عمدت فرق الإنقاذ إلى إجلاء المتسوقين من المركز التجاري بعد أن شبت النيران في الساعات الأولى من الصباح وقد تمكن رجال الإطفاء من إخماد الحريق بعد ساعات من نشوبه بحسب بيان لوزارة الطوارئ الروسية.
وقد شوهدت أعمدة كثيفة من الدخان أحاطت بمكان الحادث فيما كانت ألسنة اللهب تتصاعد من البناية وسقفها الذي سرعان ما انهار.
وقد أفادت شركة لينتا التي تدير المحل أنها فتحت تحقيقا في أسباب الحريق.
وكثيرا ما تعاني روسيا من حوادث من هذا النوع منها على سبيل المثال الحريق المروع الذي شهدته البلاد في مارس آذار الماضي والذي اعتبر الأسوء من نوعه منذ انهيار الاتحاد السوفياتي وقد أودى بحياة أكثر من متسوق في أحد المراكز التجارية في سيبيريا.