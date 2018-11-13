شاهد: فتح نقاط عبور جديدة بين شطري جزيرة قبرص المقسمة

لأول مرة منذ نحو عشر سنوات، فتحت نقاط عبور جديدة في قبرص المقسمة، في وقت تحاول الأمم المتحدة إعادة إطلاق المفاوضات الخاصة بتوحيد الجزيرة، بين القبارصة الأتراك من جهة والقبارصة اليونانيين من جهة أخرى. فقد عبر عشرات القبارصة اليونانيين من نقطة عبور درينيا باتجاه الشطر الشمالي، وذلك تزامنا مع فتح نقطة عبور أبليشي في شمال غرب الجزيرة. وفي المنطقة العازلة التي تراقبها الأمم المتحدة اعتبرت رئيسة قوة حفظ السلام اليزابيت سبيهار، أن نقاط العبور ستساهم في إعادة بناء الثقة بين سكان شطري الجزيرة. وكانت تركيا اجتاحت الثلث الشمالي للجزيرة سنة 1974، ردا على انقلاب عسكري كان يهدف إلى إلحاق البلاد باليونان، وهو ما أثار استياء الأقلية القبرصية التركية.