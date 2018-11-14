شاهد: طفل في الـ 11 من العمر يتكفل بمهمة حماية صغار حيوان وحيد القرن

وحيد القرن واحد من أكثر أنواع الحيوانات المهددة بالانقراض في العالم بسبب عمليات الصيد التي يتعرض لأن قرنهم ثمين جدا في آسيا. الناس هناك يعتقدون أن مسحوق قرن هذا الحيوان يمكن أن يشفي من عدة أمراض مثل السرطان. وتشير الإحصائيات إلى وجود حوالي 25 ألف وحيد قرن بري في إفريقيا. والوضع يزداد سوءً عندما يتم صيد الحيوانات الأم وترك صغارها بلا مبالاة. هانتر ميتشل البالغ من العمر 11 سنة يعيش في جنوب إفريقيا وجعل حماية وحيد القرن والإعتناء بصغاره مهمة حيوية بالنسبة له.

في جنوب إفريقيا هنتر من بين أصغر المشاهير في البلاد من خلال هذه المهمة النبيلة التي يقوم بها منذ العام 2015. هو لا يتررد في الحديث في المدارس أو على التلفزيون بهدف توعية الناس بمصير صغار وحيد القرن المهددة، استطاع بكلماته البسيطة جمع 14 ألف يورو من المانحين للاعتناء بهذا الحيوان.