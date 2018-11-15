محتجون في نيويورك ضد حوافز مقدمة لـ"أمازون" بمليارات الدولارات
تجمع نحو 100 شخص للاحتجاج ضد وصول "أمازون" الوشيك إلى ضاحية كوينز في نيويورك، حيث اعترضوا على منح 3 مليارات دولار من الإعفاءات الضريبية والحوافز، وأعربوا عن قلقهم من أن يتم طرد الأسر العادية من خلال التحسين المرتقب.
ووصفوا ذلك بإهدار مليارات كان من الممكن إنفاقها على العديد من القطاعات في نيويورك.
وكانت شركة التجزئة العملاقة أعلنت على الإنترنت أنها اختارت لونغ آيلاند سيتي وكريستال سيتي، لمقرين جديدين خارج واشنطن سيوظف كل منهما 25 ألف شخص.