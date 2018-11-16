شاهد: قافلة المهاجرين من أميركا الوسطى تتجمع جنوب كاليفورنيا والجيش الأميركي لهم بالمرصاد
أكثر من 1500 مهاجر من اميركا الوسطى، يقفون عند الحدود الأميركية في مدينة سانتياغو جنوب ولاية كاليفورينا يوم الخميس رغم تهديدات الرئيس دونالد ترامب بمنع دخولهم.
بعد شهر من السير على الاقدام للعديد منهم أو في الحافلات، تجمع هؤلاء المهاجرون في مدينة تيجوانا المكسيكية. وفي الجهة المقابلة، عند الأراضي الأميركية يستعد ستة آلاف جندي أميركي لاستقبالهم عبر إقامة الحواجز الخرسانية والاسوار الشائكة لوقف هذا المد البشري الذي وصفه ترامب بـ"الغزو".
غالبية هؤلاء المهاجرين فروا من الأوضاع التي يعيشونها في بلادهم وخاصة في المثلث "سلفادور – غواتيمالا – الهندوراس" حيث وصل العنف والقتل الى مستواه الأعلى عالمياً.