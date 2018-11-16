شاهد: بابا نويل يوزع الهدايا وفرنسيون يحيون ذكرى هجمات باريس

أكثر الفيديوهات التي لقيت إعجاب الجمهور خلال الأسبوع الماضي، صور لسانتا كلوز يجتمع مع مجموعة من الأطفال مع دخول موسم الأعياد، ومقطع فيديو آخر لفرنسيين يحيون ذكرى أحداث هجمات باريس، وشريط آخر لحفل تذوق لنبيذ فرنسي.

حفل لتذوق نبيذ " Les premiers Beaujolais Nouveaux" في محاولة لجذب زبائن جدد، لأحد أفضل أنواع النبيذ الفرنسي.

ويحاول صناع هذا النوع من النبيذ استهداف شريحة الشباب من خلال النكهات المختلفة، والأسعار الأرخص حيث تصل سعر الزجاجة ما بين 4 – 7 يورو.

بالونات بألوان زينت سماء باريس يوم الثلاثاء، في ذكرى مقتل 130 شخص في هجوم إرهابي على مسرح باتاكلان، ومقاهي والملعب الوطني.

وتم إطلاق البالونات في الذكرى الثالثة للهجمات التي حصلت في 13 نوفمبر 2015، من قبل جماعة متشددة، أدت مقتل 130 شخصا، 89 منهم تواجدوا في باتاكلان.

بدأ سانتا كلوز ومساعدوه بتوزيع هدايا العيد على الأطفال حول العالم، البريد الفرنسي أكد أنه استلم حوالي 12000 رسالة من سانتا يجيب فيها على رسائل الأطفال، إحدى هذه الرسائل وصلت من جنوب أفريقيا.

وستتم الإجابة على كل الرسائل بحلول يوم 16 ديسمبر، وسيُخاطَب أصحابُها بصفة شخصية، من قبل سانتا نفسه أو أحد مساعديه.