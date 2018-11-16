شاهد: إطلاق خروفيْ بحر نادرين في الولايات المتحدة الأميركية

في العام 2016 عثر بحارون من "مركز بحوث الدلافين" على خروفيْ بحر صغيرين، بعد أن سقطت أمهما بسبب ضربة تلقتها من قارب. وبلغ وزن الصغيرين وقتئذ نحو 43 كيلوغراماً، وتم نقلهما على وجه السرعة إلى "حوض أسماك ميامي". هناك أطلق عليهما اسما "ميلينيوم" و"فالكون". ويقول الخبراء إن صغار هذه الثديات النادرة تبقى مع أمهاتها لمدة سنة أو اثنتين بعد الولادة، وإن ولادات التوائم لدى خروف البحر لا تتخطى نسبة الـ 4 بالمئة. في الفيديو أعلاه، قام القيمون على "حوض أسماك ميامي" بإعادة إطلاق خروفي البحر، ليعودا إلى مسكنهما باتجاه خليج فلوريدا الأميركية.