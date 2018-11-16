شاهد: متظاهرون ضد الـ"بريكست" أمام البرلمان البريطاني
تظاهر العشرات أمام البرلمان البريطاني في العاصمة لندن ضد "بريكست" اليوم الخميس في أعقاب إعلان رئيسة الوزراء تيريزا ماي بأنها ماضية في العمل من أجل إنقاذ مسودة اتفاقها لانسحاب انجلترا من الاتحاد الأوروبي بعد أن تسببت استقالة وزير الـ"بريكست" من التكتل ووزراء آخرين في وضع استراتيجيتها ومنصبها في وضع حرج.
وبعد مرور 12 ساعة فقط على إعلان ماي موافقة فريقها المؤلف من كبار الوزراء على بنود مسودة الاتفاق، استقال دومينيك راب وزير شؤون انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وإيستر مكفي وزيرة العمل والمعاشات.
ودعت ماي لمؤتمر صحفي في مقرها في داونينج ستريت للتأكيد على اعتزامها مواصلة ذات الطريق، وردت على سؤال عما إذا كانت ستقاوم أي تحد لبقائها في المنصب قائلة "هل سأتابع تنفيذ ذلك للنهاية؟ نعم".