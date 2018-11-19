شاهد: زفاف جماعي لمثليي ومتحولي الجنس في قافلة المهاجرين الأمريكية
أقيمت مراسم زفاف جماعي ل 7 أزواج من مثليي ومتحولي الجنس ومزدوجي الميول الجنسي ممن يعرفون اختصارا بـ "مجتمع ميم" أو LGBT اختصارا، هم من بين آلاف المهاجرين المتوجهين ضمن قافلة كبيرة إلى الحدود الجنوبية للولايات المتحدة.
تقارير كثيرة عن دول أمريكا الوسطى أشارت إلى تعرض المثليين وأعضاء مجتمع LGBT للتمييز والقتل والاعتداء بسبب هويتهم الجنسية، ويقول أحد المتزوجين بيدرو نيمياس مهاجر من غواتيمالا "إنه حلم تحول إلى حقيقة، في بلادنا لا يمكن أن ترى هذا، لطالما انتظرنا هذه الفرصة، نحن سعيدون جدا".