شاهد: ترامب يعلن العفو الرئاسي عن ديكين روميين في عيد الشكر

أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء 20 نوفمبر- تشرين الثاني عفوا رئاسيا عن ديكين روميين محظوظين يدعيا "بيز" و "كاروت" (بازلاء وجزرة بالانجليزية) لينعما بحياة طويلة، بدلا من أن تكون نهايتهما على مائدة عشاء البيت الأبيض.

وفي طقس تقليدي طالما واظب الرؤساء الأمريكيين على القيام به أُحضر الديكان من مزرعة ولاية ساوث داكوتا وأقاما في غرفة فاخرة في البيت الأبيض. وسيعيش بيز وكاروت بقية حياتهما في جامعة فرجينيا للتكنولوجيا في مدينة بلاكسبرغ بولاية فيرجينيا، على بعد 418 كم من واشنطن.