شاهد: مشاهير الولايات المتحدة يطهون الطعام ويقدمونه للمشردين

شارك عدد من مشاهير الولايات المتحدة في طهي الوجبات وتقديمها للمشردين، بمناسبة عيد الشكر، ومن بين المشاركين الكاتب والممثل والمنتج الأمريكي كيفن هارت وزوجته والمغني وكاتب أغاني الراب والمنتج الأمريكي فاريل ويليامز.

وخلال الفعالية التي استضافتها مدينة لوس أنجلس تم تقديم وجبات ساخنة لنحو 3500 رجل وامرأة وطفل من المشردين.

وأوضح مدير هذه المبادرة الخيرية هيرب سميث أن مثل هذه الفعاليات تسلط الضوء على ظاهرة اجتماعية بحاجة إلى حل وهي ظاهرة المشردين، مشيراً إلى أن هذه المبادرة قدمت العام الماضي 400 ألف وجبة إلى المحتاجين.