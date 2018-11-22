شاهد: اللاعبة الأمريكية هوبز غرين تثير المرح خلال مباراة سلة في نيويورك

أضفت لاعبة كرة السلة الأمريكية الشهيرة، هوبز غرين، والتي تلعب ضمن فريق هارلم غلوبتروترز أجواء مرح خلال مباراة لكرة السلة في ماديسون سكوير غاردن في نيويورك.

وأمام الجمهور ظهرت غرين في الملعب وقد تنكرت بقناع وجه لمرأة مسنة تدعي "الجدة درو" وحملت كرة السلة وهي ترتجف، وما هي إلا لحظات حتى كشفت عن مهاراتها العالية في التعامل مع الكرة.

هذا ومن المقرر أن يلعب فريق هارلم غلوبتروترز (وهو فريق استعراضي في لعبة كرة السلة) في مدينة نيويورك في ماديسون سكوير غاردن يوم غدٍ الجمعة، وذلك ضمن فعاليات رياضية تتزامن واحتفالات عيد الميلاد.