شاهد: كرنفال تايلاندي تضيء لياليه آلاف الفوانيس والشموع
يعتبر مهرجان اكتمال القمر (لوي كراثونغ)، من الاحتفالات المميزة في تايلاند، حيث تسود الأجواء الكرنفالية على مدار ثلاثة أيام مع اكتمال القمر في أواخر شهر تشرين الثاني (نوفمبر) من كل عام.
ونظمت احتفالات المهرجان، الذي يُعرف أيضاً باسم "مهرجان الأضواء" هذا العام أيام 21 و22 و23 تشرين الثاني (نوفمبر)، حيث أنارت آلاف الفوانيس الورقية والشموع أمسيات كبريات المدن والبلدات والقرى في البلاد.
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شاهد: إنقاذ "سائح أمريكي تقطعت به السبل" في عرض البحر
مع غياب الشمس، كان القارب قد انقلب تماماً، فقضى فروست ليلته "سائحاً" طوال الليل بين الأمواج العاتية والرياح الباردة، إلى حين تلقت هيئة السلامة البحرية الأسترالية إشارة استغاثة، فتوجهت طائرة هيليكوبتر إلى المكان، وتم إنقاذ فروست، الذي حينها كان يبعد 40 كيلومترا عن الشاطئ.