شاهد: إنقاذ "سائح أمريكي تقطعت به السبل" في عرض البحر

كان السائح الأمريكي، ليفي فروست، يبحر على متنه قاربه البالغ طوله ثمانية أمتار تقريباً، لمسافة تبعد عشرات الكيلومترات عن ساحل كوينزلاند في أستراليا، عندما لاحظ أن القارب أخذت سرعته بالتباطؤ بفعل تسرب المياه إلى جسم القارب، وكان ذلك عند غروب شمس يوم الأربعاء الماضي.

مع غياب الشمس، كان القارب قد انقلب تماماً، فقضى فروست ليلته "سائحاً" طوال الليل بين الأمواج العاتية والرياح الباردة، إلى حين تلقت هيئة السلامة البحرية الأسترالية إشارة استغاثة، فتوجهت طائرة هيليكوبتر إلى المكان، وتم إنقاذ فروست، الذي حينها كان يبعد 40 كيلومترا عن الشاطئ.