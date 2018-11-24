شاهد: هذا حال الشانزليزيه بعد اشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين ضد سياسة ماكرون

اشتباكات وكرّ وفرّ، بين الشرطة الفرنسية ومتظاهرين في شوارع باريس، خرجوا للتعبير عن غضبهم على ارتفاع تكاليف الوقود والسياسات الاقتصادية للرئيس إيمانويل ماكرون في ثاني أسبوع يشهد احتجاجات "السترات الصفراء" في أنحاء فرنسا.

حوالي 5000 شخص اجتمعوا في شارع الشانزليزيه حيث وقعت اشتباكات مع الشرطة، لمنعهم من الوصول إلى قصر الإليزيه.

استخدمت الشرطة الفرنسية الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق المحتجين.

وردد بعض المحتجين النشيد الوطني ولوحوا بعلم البلاد بينما رفع آخرون لافتات كُتب عليها "ماكرون، استقالة" و"ماكرون، لص".

وشوهد محتجون آخرون وهم يجمعون الحصى أو يقيمون حواجز فيما أكدت الشرطة وجود أفراد من عدة جماعات سياسية متطرفة في جاء الشانزيليزيه أحد أشهر شوارع العاصمة الفرنسية.