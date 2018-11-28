المخرج والموسيقي كوينسي جونس يترك بصمات يديه وقدميه في هوليود

انضم المخرج والموسيقي الأمريكي كوينسي جونس البالغ من العمر 85 سنة إلى عالم الشخصيات الأسطورية، بعد ان ترك بصمة يديه وقدميه على كتلة من الاسمنت أمام المسرح الصيني في هوليود. لقد حقق كوينسي نجاحات مع الأفلام والتلفزيون والمسرح، ولكنه عرف غالبا بأنه منتج اسطوانات، بما في ذلك اسطواة مايكل جاكسن "ثريلر". ويعد كوينسي من أكثر الفنانين ترشيحا لنيل جائزة الغرامي بحساب 79 مرة، وقد نال منها 27 جائزة. وحضر الحفل نجم الرياضة كريم عبد الجبار والموسيقيين كالفن كوردوزار المعروف بسنوب دوغ، ودوكتر دري، وآشر. كما حضر الحفل الممثلة والمخرجة رشيدة ابنة كوينسي، التي اطلقت شريطها الوثائقي تحت عنوان "كوينسي" بداية الخريف.