شاهد: وصول القافلة الثانية من المهاجرين إلى المكسيك في ظروف قاسية

وصل حوالي 500 مهاجرا من أمريكا الوسطى إلى مخيم استقبال المهاجرين بمدينة تيخوانا في المكسيك الواقعة على الحدود مع الولايات المتحدة الأمريكية. المهاجرون سافروا في إطار قافلة المهاجرين الثانية من دول أمريكا الوسطى خاصة هندوراس وسط الجدل القائم بشأن القافلة الأولى بين المسكيك والولايات المتحدة. ويتواجد حاليا في مخيم تيخوانا حوالي 5200 من المهاجرين الذين يعيشون في ظروف قاسية.

وبدت علامات الجوع والتعب على وجوه المهاجرين الذين قطعوا مسافة 180 كيلومترا سيرا على الأقدام من هندوراس إلى المكسيك. وكانت في استقبالهم جمعيات تنشط في المخيم حيث قامت بتسجيلهم في قائمة النزلاء المخيم الذي أنشأته السلطات المحلية بشكل عشوائي.

ويتصاعد التوتر في مدينة تيخوانا بسبب السياسة التي تطبقها الولايات المتحدة على الحدود حيث قال ترامب إن على المهاجرين الانتظار في المكسيك إلى أن تبت واشنطن في طلبات لجوء كل منهم.