شاهد: على أبواب عيد الميلاد.. شجرة صنوبر ضخمة مزينة بالمصابيح الملونة تزين وسط نيويورك

في تقليد دأب عليه الأمريكيون، أضاءت شجرة صنوبر نرويجية ضخمة في مركز روكفلر لمدينة نيويورك. وتم تزيين الشجرة التي يبلغ طولها 24 مترا تقريبا بنحو 8 كلم من مصابيح "ليد" الملونة، ونجمة شواركوفسكي التي تزن حوالي 900 رطل (نحو 408 كلغ). ويحتضن مركز روكفلر هذه المناسبة الاحتفالية سنويا منذ 1931. وتبلغ الشجرة من العمر 75 سنة، وقد تبرع بها زوجان من "ولكيل" التي تبعد 100 كلم شمالي نيويورك، وسوف تبقى الشجرة معروضة حتى السابع من كانون الثاني/يناير المقبل، ثم سيتم التبرع بها للمساعدة في بناء منازل.