بدون تعليق الأسبوع: جولة تراوح بين مواضيع المجتمع والبيئة والفن

في نهاية كل أسبوع تختار يورونيوز مجموعة من أبرز المقاطع المصورة التي حظيت باهتمامكم.

تظاهر عشرات الآلاف من الأشخاص في أنحاء في روما وجنيف وأثينا ومدن أروبية أخرى السبت الماضي،لإدانة التمييز والعنف الجنسي والجسدي ضد النساء. وفي باريس شارك 30 ألف متظاهر وجاءت المسيرات بعد تسليط الضوء على ظاهرة التحرش التي نددت بها حركة "مي تو".

وفي نيوزيلندا نفق 145 حوتا على جزيرة ستيوارت جنوب ساوث أيلاند. وكانت نصف الحيتان، وهي تنتمي لفصيلة "الحوت المرشد"، ميتة بالفعل عندما عثر عليها، واتخذ مسؤولون القرار بالقضاء على باقي الحيتان نظرا للحالة السيئة التي كانت عليها. وقبل نفوق هذه الحيتان بيومين، نجح عمال المحافظة على المحيط في نيوزيلندا في إعادة ستة حيتان إلى المحيط، بعد جنوحها إلى الشاطئ.

وفي قاعة بلييا في باريس وبعد 41 عاما من وفاتها، عادت أيقونة السوبرانو اليونانية ماريا كالاس إلى مسارح قاعات العرض، من خلال تقنية التصوير التجسيمي الهولوغرام الإفتراضي. وسبق ماريا كالاس على المسارح من خلال استخدام تقنية الهولغرام كل من توباك خلال مهرجان كوتشيلا في العام 2012 وداليدا وكلود فرانسوا لعرض "هيت باراد" في العام 2017.