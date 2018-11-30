شاهد: إحراق دُمى لدوتيرتي وترامب أمام السفارة الأمريكية في مانيلا

احتفل المئات من المتظاهرين اليساريين الفلبينيين بذكرى مولد بطل ثورتهم أندرياس بونيفاكو بإحراق دمى للرئيس رودريغو دوتيرتي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الصيني جي جينبينغ.

ونظم المتظاهرون مسيرة توجهت صوب السفارة الأمريكية في العاصمة مانيلا للاعتراض على ما أسموه بالحرب الأمريكية-الصينية من أجل بسط النفوذ على الفلبين.

وولد بونيفاكو قبل 155 عاماً وحاز على اللقب الشعبي "أبو الثورة الفلبينية" بعد كفاحه ضد الاستعمار الإسباني للبلاد قبل وفاته سنة 1897 عن عمر يناهز 33 عاماً.