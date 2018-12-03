شاهد: روسيا تطلق "سويوز" في رحلة مأهولة إلى محطة الفضاء الدولية

أطلقت روسيا المركبة الفضائية سويوز من قاعدة بايكونور في كازاخستان، اليوم، الإثنين، وعلى متنها طاقم من ثلاثة أفراد لتبدأ أول رحلة مأهولة إلى محطة الفضاء الدولية منذ فشل المهمة الأخيرة في أكتوبر/ تشرين الأول بسبب عطل تقني.

وانطلق الصاروخ الذي يحمل المركبة سويوز إم.إس-11 صباح اليوم وعلى متنه رائد الفضاء الروسي، أوليغ كونونينكو، ورائدة الفضاء آن مكلين من وكالة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) ورائد الفضاء ديفيد سان-جاك من وكالة الفضاء الكندية.