تحطم طائرة على منزل وسط منطقة سكنية في المكسيك

تحطمت طائرة صغيرة من نوع سيسنا على منزل في منطقة سكنية في مدينة كولياكان بولاية سينالوا شمالي المكسيك ، ما أدى إلى مقتل أفراد طاقم الطائرة الأربعة ، وأصيبت امرأتان بجروح على الأرض ، بحسب السلطات المحلية. وقد هرعت فرق الطوارئ إلى مكان الحادث في المنطقة تجنبا لتسرب الوقود المحتمل الذي قد يؤدي إلى انفجار، كما تم إخلاء ثمانية منازل مجاورة من باب الحيطة والوقاية. ولم تقدم السلطات مزيدًا من التفاصيل بشأن الطائرة ووجهتها ، أو هوية ركابها أو سبب الحادث المحتمل.