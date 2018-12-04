الرئيس جورج بوش الأب يعود إلى واشنطن في رحلة أخيرة

حفل تأبين رسمي للرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الأب شهدته الاثنين العاصمة الأمريكية واشنطن.

ويسجّى الجثمان في القاعة المستديرة بالكونغرس مبنى الكابيتول مدة ثلاثة أيام. وقد أشاد الحاضرون خلال حفل التأبين بالخدمات التي أسداها لبلاده حسب رأيهم الرئيس الواحد والأربعون في تاريخ الولايات المتحدة وهو موقف تجمع عليه النخبة السياسية والمواطنون الأمريكيون على حد سواء.

وقد رافق بوش في رحلته على متن طائرة رئاسية إلى واشنطن اثنان من أبنائه، هما الرئيس الأسبق جورج دبليو بوش ونيل بوش.

وسيتم تنظيم جنازة رسمية في الكاتدرائية الوطنية الأربعاء للرئيس الذي بدأ مسيرته طيارا منذ الحرب الحرب العالمية إلى أن وصل البت الأبيض وقاد أمريكا أثناء حرب الخليج التي تلت غزو الكويت.