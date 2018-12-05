شاهد: التلوث يلف سراييفو ويبلغ مستويات قياسية

تشهد العاصمة البوسنية سراييفو هذه الأيام معدلات تلوث قياسية. وحسب السلطات فإنّ ارتفاع نسبة التلوث خلال فصل الشتاء يعود بشكل كبير إلى زيادة استخدام طرق التدفئة التقليدية والسيارات القديمة. وأجبر التلوث سكان سراييفو على ارتداء أقنعة بعد ارتفاع نسبة الجسيمات الضارة في الهواء إلى 245 نقطة، وهو ما قد يؤثر على سلبًا على صحة المواطنين.

وأثرت نسبة التلوث على مستوى الرؤية التي انخفضت بشكل واضح في المدن، كما تمّ إلغاء العديد من الرحلات الجوية، منذ الاثنين، بسبب التلوث.