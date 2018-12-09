شاهد: انقاذ سائق انقلبت شاحنته جانب طريق سيارة وبقيت معلقة في الهواء

تدخل عناصر فريق للطوارئ لإنقاذ سائق شاحنة انقلبت عربته على طريق سيارة، في حادث مروري شمل خمس عربات، وذلك في محافظة شانجي، بسبب التساقطات الثلجية على الطريق، وعندما انقلبت الشاحنة اخترقت حاجز الحماية على جانب الطريق السريع وبقيت معلقة جزئيا في الهواء. واستعمل عناصر فريق الإنقاذ رافعة لتعليق رجل إنقاذ عمل على سحب السائق المعلق إلى بر الأمان، وبعدها أرسل إلى المستشفى، بعد جهود استمرت ساعة من الزمن. أما عن سبب الحادث فهو قيد التحقيق.