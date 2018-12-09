شاهد: إلفيس بريسلي على الإشارات الضوئية في ألمانيا

عبور الطريق يتم الآن بشكل مغاير في شوارع مدينة فريدبرغ في ألمانيا، حيث قامت المدينة بتعويض الضوء الأخضر في إشارة المرور بإشارة ملك الروك إلفيس بريسلي. ملك الروك أدى الخدمة العسكرية في المدينة بين عامي 1958 و1960 ، وبقيت المدينة في حالة من الهلع إزاء زائريها المحتفى بها.

للاحتفال بعلاقة بمغني رائعة "Love me Tender مدينة فريدبرغ الواقعة في شمال فرانكفورت، قامت السلطات المحلية بتحويل ثلاثة إشارات مرور إلى أضواء إلفيس بريسلي. يظهر باللون الأحمر رمز الموسيقى الذي يقف على ميكروفونه واللون الأخضر إلفيس يهتز على قيتاره.

البلدة التي تطلق على نفسها اسم "منزل إلفيس في الجيش" لديها كذلك تمثال للفنان الأسطورة بالقرب من الثكنات الأمريكية السابقة.