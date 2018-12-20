شاهد: احتجاجات سائقي الأجرة في كوريا الجنوبية ضد دخول خدمة أوبر

شن عشرات الآلاف من سائقي سيارات الأجرة إضرابا في أنحاء كوريا الجنوبية، احتجاجا على دخول شركة أوبر في هذا البلد لتتقاسم أداء الخدمة مع السائقين الحاليين. وفي العاصمة سيول تظاهر حوالي 50 شخص أمام مقر البرلمان مطالبين بمنع أوبر، التي يعتبرون أنها ستهدد مورد رزقهم. وكان سائق يبلغ من العمر 57 سنة انتحر الأسبوع الماضي بعد أن أضرم في نفسه النار أمام البرلمان في العاصمة، ما أجبر كاكاتو توك، أكبر تطبيقات التشات على الهواتف الجوالة والتي يستعملها أكثر من 80% من الكوريين، بأن تؤجل إطلاق الخدمة، التي كان من المفترض أن تبدأ هذا الأسبوع.

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