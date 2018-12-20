سانتا كلاوس يفتتح موسم الأعياد في القدس

تستعد القدس لاستقبال عيد الميلاد الأسبوع المقبل، بتدشين حيث افتتح بابا نويل احتفالات المدينة المقدسة وبدأ في توزيع أشجار عيد الميلاد، ونشر الأجواء الاحتفالية والفرحة بين الصغار والكبار على السواء. ويستضيف عيسى قسيسية، بابا نويل القدس، بسعادة أُسرا مسيحية في كهفه الذي زينه بنفسه أوائل الأسبوع، ومشى على سور القدس القديمة مناديا سكان المدينة بالحضور وأخذ شجرة عيد الميلاد مجانا

هذه الاحتفالات تنظمها بلدية القدس كل عام. ومع الاستعداد لموسم العطلات يدعو المتحف الإسرائيلي زواره للتجول في معرض، يقول إنه فريد للمسيحيين ويضم 12 محطة "تعيد الحياة لأيام المسيح".