شاهد كيف احتفل المسيحيون بأعياد الميلاد في باكستان وأستراليا وكولومبيا والكونغو

مئات المصلين من المجتمع المسيحي الصغير في مدينة كراتشي بباكستان شاركوا بأداء التراتيل الدينية بمناسبة أعياد الميلاد، يوم الاثنين 24 ديسمبر.

اضطر المصلون لأن يعبروا بوابات أمنية عديدة في محاولة لحمايتهم من أية أعمال عنف.

أما في سيدني بأستراليا، فقد آثر الناس التواجد على شاطئ البحر للاستمتاع بأشعة الشمس، وممارسة طقوس احتفالية خاصة، مرتدين ملابس سانتا كلوز، والتقاط الصور، وحتى ارتداء ملابس حوريات بحر والقيام بحركات طريفة لإمتاع الناس.

أما في كولومبيا، فالاحتفال بأعياد الميلاد له نكهة خاصة، كريس كرينلغ، والذي يلعب دور سانتا كلوز في أشهر ديسمبر، ويعمل كسائق تكسي يفضل أن يرتدي الملابس الحمراء متنكرا بالشخصية التي ينتظرها الناس بفارغ الصبر كل عام، حيث يحمل كيسه المليء بالهدايا معه، ويبدأ بتوزيعها على الأطفال الفقراء، ويقول:"ليس الأطفال من يفرح لرؤيتي، حتى الكبار، حيث يطلبون التقاط الصور معي.

أما في دبلن فقد تفاجأ المتسوقون بحفل من بعض أفراد فرقة U2 يوم 24 ديسمبر، حيث ظهر بونو مع عازف الغيتار ذي إدج، وقدما مجموعة من الأغاني الكلاسيكية، في محاولة لجمع الأموال للمشردين في إيرلندا.

أما في الكونغو فمن المعروف أن بابا نويل هو رمز للهدايا، بالإضافة إلى القيم الإنسانية من طيبة وتسامح ومحبة، وهذا ما يحاول البعض نشره في المجتمع.