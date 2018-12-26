شاهد: بلجيكا تحتفل بعيد ميلاد "السنافر" الستين

شاركت فيرونيك كوليفورد، ابنة البلجيكي بيير كوليفورد مبتكر "السنافر"، المشهور باسم "بييو" في احتفالات الذكرى 60 لولادة أبطال الغابة، تلك المخلوقات الصغيرة زرقاوية اللون، وذلك خلال معرض نُظم في العاصمة البلجيكية بروكسل، حيث كان لفيرونيك نصيبها من قطعة مرطبات زرقاء بلون السنافر، التي دخلت عالم كتب الفكاهة سنة 1958. وشمل المعرض الذي جاء على شكل أعمال تركيبية قرية هذه الشخصيات الخيالية وقفص "الشرير شرشبيل". في المعرض أيضاً تمكن الزوار من الاستماع إلى مقاطع صوتية ولقطات مصورة افتراضية تدمج الزائر في عوالم السنافر الخفية. ويستمر المعرض حتى 27 من شهر يناير/كانون الثاني.