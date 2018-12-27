شاهد: اليابان تحتفل بالانتقال من عام الكلب إلى عام الخنزير البري

سلم الكلب مسؤولياته إلى الخنزير البري في احتفال ضخم بمناسبة تغيير رمز السنة تحت تأثير الأبراج الشرقية.

وأقيم هذا الحدث، الذي أعلن عن نهاية عام الكلب 2018 وبدء عام الخنازير البرية 2019، يوم الخميس في برج تسوتنكاكو في أوساكا، غرب اليابان.

وتتألف مجموعة حيوانات الأبراج في اليابان، حيث يطلق عليهم اسم إيتو، من فأر وثور ونمر وأرنب وتنين وثعبان وحصان وخروف وقرد وديك وكلب وخنزير بري.

وتختلف اختلافات طفيفة هذه التقاليد بين الدول الآسيوية.

وتظهر أشكال وصور 12 حيوان في ’’بطاقات التهنئة بالعام الجديدة‘‘ والتقويمات.