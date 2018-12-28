شاهد: أول محطة كهربائية في الصين تعمل بالطاقة الشمسية

بدأت الصين في تشغيل أول محطة كهربائية في مدينة دونهوانغ بمقاطعة قانسو شمال غرب الصين. المحطة تعتمد على الطاقة الشمسية دون الحاجة إلى بقية الطاقات الأخرى كالرياح والأضواء، وبإمكانها التكفل بطلبات 30 ألف عائلة. وحسب المختصين فمحطة توليد الكهرباء هذه تعمل في الليل أو خلال يوم غائم، إذ يمكنها تخزين الطاقة الشمسية من خلال الملح المنصهر.

وتحقق تكنولوجيا توليد الطاقة الشمسية إنتاجًا مستمرًا وثابتًا من الكهرباء باستخدام الطاقة الخضراء، كما تعدّ مصدراً للطاقة الجديدة ذات الإمكانات الهائلة. وتشير التقارير إلى أنّ تشغيل محطة الطاقة الشمسية عن طريق الملح المنصهر سيخفض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون بمقدار 350 ألف طن سنويا.