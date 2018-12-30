شاهد: إعادة 30 سلحفاة مهددة بالانقراض إلى المحيط بعد نجاتها من تسونامي إندونيسيا

تم إنقاذ أكثر من 30 سلحفاة تقطعت بها السبل من الشواطئ المحيطة بمقاطعة بانتين في إندونيسيا عقب كارثة تسونامي ضربت البلاد في 22 كانون الأول/ ديسمبر، وتم إطلاقهن في المحيط مجدداً.

تم العثور على السلاحف من نوع مهدد بالانقراض على طول شاطئ تانغونغ ليسونغ، وهو منتجع شهير، ويبلغ طول كل منها حوالي المتر، وفقاً لتقارير وسائل الاعلام المحلية.

وأظهر الفيديو الذي نشرته وكالة البحث والإنقاذ الاندونيسية رجالاً يحملون السلاحف البحرية على طول شاطئ يغطيه الحطام الذي خلفه تسونامي.