شاهد: الاستعدادات الصينية لافتتاح "معرض بكين الدولي للبساتين 2019 "

تستعد الصين لافتتاح معرض "بكين الدولي للبساتين للعام 2019"، ومن المقرر أن يبدأ المعرض في الفترة الممتدة بين 29 أبريل ويستمر إلى 7 أكتوبر، وتشارك في المعرض 86 دولة و24 منظمة دولية . وتستمر نشاطات المعرض على مدار 162 يوما يعرض خلالها أحدث الإنجازات في زراعة الزهور والفواكه والخضروات عند سفح سور الصين العظيم في حي "يانتشينغ" شمال غربي العاصمة بكين. وأصبحت الصين أكبر منتج للزهور في العالم، حيث بلغت مساحة النمو 14 ألف كيلومتر مربع في عام 2017، كما ارتفع حجم المبيعات من 600 مليون يوان أي 87.1 مليون دولار في عام 1984 إلى 153.3 مليار يوان العام الماضي.