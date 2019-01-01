شاهد: العثور على طفل تحت أنقاض المبنى المنهار وسط روسيا وهو في حالة حرجة

عثرت فرق الإنقاذ الروسية على طفل يبلغ من العمر 11 شهرا وهو لا يزال على قيد الحياة بعد 35 ساعة قضاها تحت أنقاض مبنى سكني.

وكان المبنى قد انهار جراء انفجار الغاز في "ماغنيتوغورسك" وسط روسيا مخلفا حتى الآن 8 قتلى ولا يزال 36 شخصا في عداد المفقودين.

هذا وأعلنت وزارة الصحة الروسية، أن الطفل الذي عثر عليه المسعفون سيتم تحويله إلى مركز جراحة الأطفال والعظام بأحد مستشفيات العاصمة موسكو ونظرا لوضعه الحرج فسيتم نقله على متن سيارة إسعاف تحتوي على أجهزة العناية المركزة.