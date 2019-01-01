شاهد: طوافة تنقذ ثمانية مراهقين من برج للملاهي في فرنسا

أمضى ثمانية مراهقين فرنسيين ليلة رأس السنة أعلى ما يعرف بـ Drop Tower (أي برج السقوط)، أحد ألعاب الملاهي، وذلك بعد عطل طرأ على الماكينة، ما طرح مشكلة جدية لناحية إنزالهم.

وحضرت مروحية تابعة لقوات الطوارئ وقامت بإنقاذهم واحداً تلو الآخر إلى أن انتهت العملية المعقدة في الخامسة فجراً بتوقيت فرنسا، في درجات حرارة لامست حدود الصفر.

ويبلغ المراهقون من العمر ثلاثة عشر عاماً وقد ركبوا فيما يعرف "بالدروب تاور" في إحدى ملاهي مدينة رين (غرب فرنسا)، ولكن الآلة تعطلت، فبقي المراهقون عالقين على ارتفاع 52 متراً.

وطرح ارتفاع الآلة الضخمة مشكلة أخرى، حيث لم يكن باستطاعة عمّال الإطفاء إنزال المراهقين نظراً لأن سلالم الآليات التابعة لفوج الإطفاء لا ترتقي إلى هذا العلو.

وقالت أحد النساء اللواتي كن يمضين ليلة رأس السنة في حديقة الملاهي لوكالة الصحافة الفرنسية إنها "سمعت صوت جلجلة حديد ضخم، ورأت شرارات".

وأضافت المرأة أن الحاضرين كانوا يتخوّفون من وقوع الأسوأ.

وقال ألكساندر تيال، المدير المسؤول عن الماكينة، إن الجزء المكسور من الآلة أجبرها على التوقف وعدم النزول ولكن ذلك لم يكن بحد ذاته خطراً على المتواجدين فيها.

وأضاف تيال "المشكلة كانت في كيفية إنزالهم".

وتمّ إنقاذ المراهق الأول قبل منتصف الليل بقليل ولكن الأخير نزل من أعلى الماكينة في الخامسة فجراً.